L’ultimo regalo dell’agente Roberta. Un’identità al clochard Mariuzzo

Nessuno, al commissariato Bolognina Pontevecchio, dimentica Roberta. Il suo sorriso, la sua disponibilità, sono nel cuore di tutti i colleghi. E adesso anche del settantenne Mariuzzo, che grazie al lavoro della poliziotta, prematuramente scomparsa lo scorso 8 ottobre, è tornato ad avere un’identità. Roberta Imperatori, 54 anni, sovrintendente, ha lottato contro un brutto male per due anni. Pensava di essere riuscita a vincere la sua battaglia, era tornata al lavoro, alla sua scrivania e alle sue pratiche. Finché un giorno di settembre ha detto ai colleghi che il suo tempo stava per finire. Lo ha fatto, raccontano dalla Questura, "con un sorriso indimenticabile sul suo volto bagnato dalle lacrime, tenendo strette le mani di sua figlia". Un mese dopo, non c’era più. Ma c’era, e resta, la sua eredità. Il suo lavoro, la sua attenzione anche alle piccole vicende quotidiane. Fatti di vita racchiusi in un grosso scatolone, che i colleghi, tra il dolore del ricordo e le difficoltà di ogni giorno, non erano riusciti a riprendere in mano.

Finché al commissariato, trasferita da Imola, è arrivata Daniela, che si è messa subito al lavoro su quella mole di pratiche. Lo scatolone, grazie all’impegno della nuova collega, diventa ogni giorno più piccolo. E tra tante carte è saltata fuori la storia di Mariuzzo. Su cui, dicono dalla Questura, "Roberta aveva investito del tempo, perché questa pratica una speranza ce l’aveva". Mariuzzo, settantenne italiano senza fissa dimora da ormai tanti anni, in cura in un ospedale cittadino a seguito di un malore non ‘esisteva più’: privo di documenti, aveva detto a voce ai sanitari il suo codice fiscale, che tuttavia risultava associato ad una persona defunta da diversi anni.

"Grazie al lavoro di Roberta, prima, e a quello di Daniela oggi e alla collaborazione degli ufficiali delle anagrafi – conclude la polizia –, si sono potute sanare le anomalie documentali emerse dalle indagini e si è riusciti a risalire ad alcuni parenti ancora in vita di Mariuzzo, che ne avevano perso le tracce da anni, che hanno subito confermato l’identità dell’uomo. Mariuzzo, grazie a Roberta e a tutti quelli che hanno preso a cuore la sua vicenda, potrà finalmente avere una nuova carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, e potrà riabbracciare i parenti". Un evento che verrà festeggiato alla casa di cura Giovanni XXIII. "Roberta sorriderà da lassù", sono sicuri i colleghi".