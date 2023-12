L’ultimo romanzo di Peli che racconta la Bassa: "Un viaggio nella mia terra e nella storia"

Cinque amici e un mistero da risolvere che ha più di sessant’anni di storia. Il protagonista del nuovo fantasy di Corrado Peli La maledizione di Fossosecco (Fanucci Editore) è un ragazzo di 13 anni che si trasferisce da Genova a Fossosecco, piccolo centro sperduto nella Bassa. Paralizzato dalla vita in giù dopo un incidente stradale, riesce a integrarsi fin da subito nella nuova realtà, sfrecciando lungo le strade del paese in sella alla sua Silver Bullet, un triciclo a motore potenziato. Presto, però, si rende conto del fatto che a Fossosecco accadono cose strane. A turbare le sue notti è la figura di un soldato che compare ogni volta alle undici a poca distanza dal casolare della sua famiglia. Corrado Peli, classe 1974, è nato a Castel San Pietro Terme, ma da anni vive a Medicina: è noto con lo pseudonimo di Corrado Spelli per La stanza del dipinto maledetto (Newton Compton) e L’isola dei dannati. La maledizione di Fossosecco è il primo volume della dilogia La Balotta dei Tramonti, di cui il secondo, Il ponte dell’impiccato, verrà pubblicato in primavera.

Peli, al centro del racconto ci sono i suoi luoghi d’origine...

"Il romanzo è ambientato in provincia di Bologna, tra Ferrara e Ravenna. Io sono di Medicina, ci divide qualche chilometro dal confine con la Romagna. C’è chi si sente già romagnolo, io ho sempre detto che mi sento totalmente bolognese".

Com’è nata l’idea del romanzo?

"Quando ho iniziato a fare il giornalista, il settimanale con cui collaboravo mi mandò a seguire alcuni scavi vicino a Medicina, cercavano un aereo della Seconda guerra mondiale. Effettivamente disseppellirono uno Spitfire polacco e all’interno c’era ancora la tuta del pilota. Da qui deriva la figura del soldato che ogni notte compare a Marco, il protagonista".

Cosa l’accomuna a lui?

"Lui e mio figlio hanno la stessa età: mi sono ispirato più alla sua di gioventù. Ricordo i miei 13 anni come un periodo di puro divertimento e spensieratezza. Giornate intere in bicicletta senza il cellulare. L’adolescenza è la fase della vita per me più interessante dal punto di vista letterario. I misteri da risolvere e le spaventose avventure che il protagonista e i suoi amici si trovano a vivere, sono anche il filo conduttore di una storia di amicizia e formazione".

Amalia Apicella