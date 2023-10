L’ultimo saluto a Ballotta: "È stato il sindaco del fare"

Una folla di amministratori locali (di oggi e del passato), di amici e di parenti venuti da Calcara a Crespellano-Valsamoggia (suo paese natale) ha dato ieri pomeriggio in municipio a Casalecchio l’ultimo saluto in forma civile a Franco Ballotta, sindaco della cittadina sul Reno dal 1972 al 1978, rimasto famoso per la gestione dell’acquisizione del Parco Talon a parco pubblico, scomparso a 86 anni nella sua casa di fronte alla Casa della Conoscenza. "Sei stato un sindaco a servizio della città", ha ricordato Massimo Bosso, attuale sindaco di Casalecchio, rivolgendosi direttamente al feretro. Quindi Bosso ha elencato le realizzazioni di Ballotta sui quartieri, le nuove scuole d’infanzia, gli impianti sportivi, gli aiuti ai terremotati del Friuli e, infine, l’affare Talon. "Ti volevamo con noi – ha aggiunto Bosso – per la festa dei 20 anni del municipio, ma sei andato via prima". Sergio Nottoli, 93 anni, fu consigliere comunale con Ballotta. "Per l’acquisizione del Parco Talon – ha ricordato – accompagnai i professori dell’università e il famoso botanico Corbetta mi disse: Non lasciatevi scappare questa opportunità". Altre orazioni sono state tenute dall’ex sindaco Ghino Collina, da Roberto Mignani (ex vice sindaco e capogruppo della minoranza Dc con Balotta) e da Giampaolo Balotta, cugino di Franco.

Nicodemo Mele