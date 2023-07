L’ultimo saluto a Lollo "Nulla sarà più lo stesso"

L’ultimo saluto a Lollo, Lorenzo Finetti, sedici anni, scomparso domenica in un tragico incidente stradale, in sella al suo scooter in via Calamosco, raduna centinaia di amici, parenti e conoscenti nella chiesa di San Donnino. Un dolore straziante, che squarcia in due il petto e il cuore dei presenti. Fuori dalla parrocchia, tantissimi amici sono stretti nella disperazione. La sua squadra di basket, tutta, indossa la divisa della polisportiva Salus, e un giocatore porta tra le mani la maglia di Lollo, bagnata dalle lacrime che non intendono fermarsi. "Sarai sempre in campo con noi", commentano. A omaggiarlo, anche l’assessora allo sport Roberta Li Calzi. I compagni di scuola si fanno forza, si abbracciano tra di loro e trovano nei volti dei loro professori un appiglio per andare avanti, sapendo che l’aula al Liceo Copernico sarà vuota senza Lorenzo. "Un compagno speciale, piacevole – dicono le compagne di classe –. Non sarà più lo stesso senza di te". Tra la folla, si fa strada la famiglia, che si avvicina alla salma e porta sul volto la disperazione di chi non vedrà il proprio figlio crescere. Mamma, papà e sorella sono uniti, circondati dall’affetto dei presenti, che provano, come possono, a trasmettere loro la forza per superare l’inspiegabile e inaccettabile perdita. È incontenibile il dolore della sorella, non trattiene la disperazione, simbolo dell’amore infinito che scorre tra i due fratelli. "Grazie a tutti per esservi stretti a noi", dice con voce flebile la ragazza. Con la benedizione del parroco cala il silenzio. La chiesa è gremita, le panche piene. "Pensiamo a Lollo – invita il parrocco –. Ma in silenzio, proprio come faceva lui, che è solo andato nella stanza affianco, ma non viene di qua".

Tre corone di fiori colorano la scalinata, dove è posizionato un banchetto, con una foto di Lorenzo, con un sorriso sul viso e maglia bianca. Un quaderno aperto con una penna si lascia riempire di firme, dediche e pensieri. "Ciao Lollo", "ti voglio bene" sono le dediche più ricorrenti. Dopo la funzione, la gente si riversa sul piazzale, per dare l’ultima carezza alla salma . Gli amici, in fila, gli dicono addio. La forza della famiglia sta nell’unione e lo dimostrano mamma e papà Finetti che, con la figlia, si abbracciano tra di loro. E poco sopra le loro teste, una farfalla bianca svolazza e si allontana verso l’alto. Una coincidenza, questa, che unisce terra e cielo.

Mariateresa Mastromarino