L’ultimo saluto a Luciano Marchesini Folla ai funerali dell’imprenditore

Tantissime le persone che ieri pomeriggio, nella chiesa di San Giuliano in via Santo Stefano, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Luciano Marchesini, il re del mattone che fondò Galotti. Tra i volti noti, l’ex ministro Gian Luca Galletti, l’ex presidente di Enel e Iri, Piero Gnudi, l’imprenditore Claudio Sabatini, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. E ancora: l’imprenditore Gaetano Maccaferri e l’ex cestista Renato Villalta.

Luciano Marchesini ha realizzato il comparto immobiliare della Meridiana, a Casalecchio, alcuni dei centri commerciali più importanti di Bologna, dal Centro Lame al Meraville, e le torri di via Zago, nonché restituito all’antico splendore dimore storiche come il palazzo tra via D’Azeglio e via Farini.

Fondatore della Galotti Spa (già Impresa Marchesini), uno dei colossi del comparto immobiliare, si è spento domenica scorsa all’età di 95 anni dopo una vita passata nel mondo dell’imprenditoria.

‘Il re dei mattoni rossi’ ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia: la moglie Anna Maria, i figli Luigi e Alberto, i nipoti Lorenzo, Ludovico, Filippo e Letizia e la nuora Elena.