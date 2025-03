L’ultimo saluto a Paolo Mengoli. Oltre 300 persone al funerale : "Ha donato tutto fino alla fine"

"Era il padre dei poveri". La frase risuona come una preghiera dentro e fuori dalla Chiesa della Salvezza di via Libia, in Cirenaica. Sono le 11 spaccate e il luogo di culto è già stracolmo di gente. Fedeli, amici, familiari. Ma anche persone che negli anni Paolo Mengoli ha aiutato. Tutti uniti per l’ultimo saluto all’ex direttore della Caritas, già consigliere comunale e deputato della Dc, morto venerdì scorso a 84 anni per una malattia. Nelle prime file ci sono il senatore Pier Ferdinando Casini, il sindaco Matteo Lepore, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Ma anche tanti cattolici e politici di Bologna. La città che Mengoli ha reso più grande e accogliente verso i bisognosi, i poveri, gli ultimi. Un pensiero scolpito anche nelle parole del cardinale Matteo Zuppi. Un messaggio che apre il funerale, celebrato dal figlio di Paolo, Don Giovanni Mengoli, davanti a oltre 300 persone, tante in piedi nel nartece e lungo le navate.

"Mengoli è stata la parola della chiesa di Bologna, un collaboratore fedele e generoso. Dico solo una parola, grazie. Ha donato tutto fino alla fine", narra Zuppi in un messaggio. Erano presenti Monsignor Giovanni Silvagni, così come l’ex presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, l’ex vicesindaco Giovanni Salizzoni, Adriano Guarnieri, portavoce ai tempi dei cardinali Giacomo Biffi e Carlo Caffarra e tanti ex politici della Democrazia Cristiana, tra cui Angelo Rambaldi. E poi rappresentanti del Poliambulatorio Biavati, delle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, dell’Opera di Padre Marella, della Confraternita della Misericordia di Bologna e della Fondazione Carisbo.

"Non volevo arrivasse mai questo momento, ma ci stavamo preparando", spiega Don Giovanni Mengoli, in riferimento alla malattia del padre e al dolore condiviso con la madre, la sorella e il fratello. "Eri generoso con tutti - continua il figlio -, una persona sobria e piena di premura, sempre a partire dagli ultimi. Volevi rendere migliore i luoghi che hai frequentato. Ti sei sempre schierato della parte dei piccoli e dei sconfitti della storia". Le citazioni di Don Lorenzo Milani, di Lazzaro e della Bibbia. Le letture dei sette nipoti, i canti del coro. I ringraziamenti ai medici, al personale sanitario e all’Ail che hanno seguito negli ultimi tempi, da vicino, Paolo Mengoli. E poi l’esempio folgorante del vicino dormitorio pubblico di via Sabatucci, il Centro Beltrame, "dove hai speso tanto per renderlo migliore", continua Don Giovanni. Un lavoro concreto per costruire una fraternità umana. Fino a quell’ultimo testamento del 24 dicembre. "Il tempo a mia disposizione si è concluso. Con tanti amici ho aperto una strada che aveva come traguardo il rispetto della vita dell’uomo malconcio e disgraziato". Un impegno che Bologna - in consiglio comunale lunedì c’è stato un minuto di silenzio - dovrà portare avanti anche in memoria di Paolo Mengoli.

Il feretro è stato poi tumulato al cimitero monumentale della Certosa. A seguire il rito Moncatini onoranze funebri di Castenaso.