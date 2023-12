L’ultimo saluto a Riccòmini: "Un ‘gioiello’ di Bologna che non dimenticheremo mai"

"Spero di portare avanti la torcia che lui ha acceso per tutti noi". Marco Riccòmini dice addio a suo padre Eugenio, politico, critico d’arte e intellettuale, nella sala Stabat Mater dell’Archiginnasio, gremita per dare l’ultimo saluto all’ex vicesindaco della giunta Imbeni, che lascia un vuoto enorme nella città che lo ha adottato. Un vuoto che fa stringere attorno alla moglie Claudia e alla sua famiglia l’intera cittadinanza, che da ieri mattina fino alle ultime ore del pomeriggio ha omaggiato l’operato di Riccòmini, uomo politico e d’arte. E alla funzione laica, infatti, aleggiano stima e gratitudine, che si mischiano al dolore della sua perdita. Sopra il feretro una bandiera rossa, a concludere la cerimonia le parole di ‘Bella Ciao’. "Ha insegnato a un’intera città a guardare al bello – aggiunge il figlio Marco –. Un’educazione sentimentale per generazioni di bolognesi e non solo, il suo testamento. C’è tanta gente, una frazione di quelli che lo hanno amato e seguito quando faceva le grandi conferenze qui. È la testimonianza più bella che lui vorrebbe vedere con i suoi occhi: la città che si stringe attorno a lui e che lo ha amato in quanto storico dell’arte".

Una figura che non ha bisogno di presentazioni, come spiega Romano Prodi. "Guardiamo solo quante persone, con continuità, sono venute qui a rendergli omaggio – dice il Professore –. È stato un raffinato professore, che ha saputo spiegare l’arte. Molte persone gli sono grate perché l’hanno capito e la città gli ha voluto bene". Città che Riccòmini ha saputo incantare, raccontandone in conferenze e mostre la sua bellezza artistica e culturale.

"Un lascito importante, un patrimonio di conoscenza e di impegno per le istituzioni, legato alla cultura – commenta il sindaco Matteo Lepore –. Un grande impegno democratico e popolare che in tutti i luoghi ha saputo rappresentare con grande coinvolgimento, vedendo migliaia di persone partecipare alle sue conferenze. Riccòmini è stato un servitore delle istituzioni del nostro Comune e della Repubblica, insegnando alle nuove generazioni e a quelle precedenti".

Amici, colleghi ed ex studenti ricordano l’intellettuale, stretto collaboratore dell’ex sindaco Walter Vitali. "Una persona che, pur essendo un grande intellettuale e critico d’arte importante e famoso, è rimasto nella memoria dei bolognesi per le sue conferenze – spiega Vitali –. In tanti che lo hanno seguito venivano da lui chiamati ‘affettuosi e indomiti seguaci’, e ne ha avuti tantissimi. E questo non dipende soltanto dalla sua capacità di comunicare, ma anche dall’idea profonda che aveva di una cultura che doveva avvicinarsi alla gente, ai cittadini, per dare loro gli strumenti per poterla comprendere".

Alla cerimonia, tra gli altri, presenti l’assessore Mauro Felicori, i professori Romano Montroni e Alessandro Castellari, Gian Luca Farinelli della Cineteca e l’editore Roberto Mugavero. Al loro fianco, i volti dell’amministrazione comunale Elena Di Gioia e Daniele Ara. "Ognuno di noi ha dentro di sé mille storie di Eugenio – conclude Milena Naldi, storica dell’arte –. Ci riportava sempre qualcosa di buono, di vero e di speciale. Usava l’arma della cultura e dell’arte come politica, perché è stato un uomo politico. Con la sua capacità divulgativa sarebbe potuto andare ovunque, invece è rimasto qua, a Bologna: un gioiello solo nostro. Eugenio era capace di cambiare la vita delle persone, ha cambiato la nostra. Per questo continueremo ad andare a caccia di farfalle, nonostante tutto". E così, guardando il cielo, i suoi seguaci hanno salutato per l’ultima volta il feretro.