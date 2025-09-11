L’ultimo saluto a Stefano Benni. Sabato la camera ardente allestita all’Archiginnasio

Avverrà all’Archiginnasio l’ultimo saluto a Stefano Benni. Nello scrigno di libri, tutta la città sabato potrà stringersi nel ricordo dello scrittore scomparso martedì alla Casa di riposo per artisti Lyda Borelli a 78 anni. Una lunga malattia lo aveva portato lontano dalla vita pubblica negli ultimi tempi, ma l’onda di affetto per Benni, il mondo ironico e onirico che sapeva narrare e che ha accompagnato generazioni di lettori, è stato così forte che il Comune, in costante contatto con la famiglia, sta organizzando un’occasione pubblica di saluto. Benni infatti ha lasciato il fratello Andrea e il figlio Niclas, di rientro dall’estero, che ha annunciato la scomparsa del ’Lupo’. La camera ardente si terrà nel Cortile dell’Archiginnasio (in piazza Galvani, 1) sabato dalle 11 alle 17. Proprio all’inizio, alle 11, si terrà un momento istituzionale e commemorativo, mentre le esequie dovrebbero avvenire in forma privata.

"Se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata". Questo l’invito del figlio Niclas nelle ore successive alla scomparsa di Benni. E in tantissimi hanno subito risposto. Compresa la Camera, dove ieri diversi i deputati, di ogni schieramento, hanno ricordato ricordato la grandezza letteraria dello scrittore, il legame con Bologna, leggendo anche stralci dei suoi scritti, come ha fatto il dem Virginio Merola ricordando pagine sul due Agosto. E mentre anche la casa editrice Feltrinelli sta organizzando alcune iniziative per il visionario padre di Bar sport e La compagnia dei celestini, Radio Città Fujiko ha lanciato una lettura comunitaria di brani. Una vera e propria maratona letteraria cui è possibile partecipare.