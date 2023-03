L’ultimo saluto a Viviana Lolli

Ultimo saluto, ieri alla Certosa di Bologna, per la stilista bolognese Viviana Lolli, ‘Vivi’ per gli amici e per i famigliari che ne piangono la morte prematura avvenuta l’11 marzo per un’aritmia fulminante. Aveva 60 anni e da tempo combatteva con coraggio contro un cancro che ne aveva limitato le capacità lavorative. Da alcuni anni si era trasferita a Monte San Pietro, dove sono le origini della sua famiglia. La sua creatività e l’amore per la moda, passione avuta fin da ragazzina, la portò prima ad essere una commessa di negozio di abbigliamento e poi a fondare Follie da Bologna: azienda di ideazione, produzione e confezione di accessori per abbigliamento che ha disegnato e proposto per diversi marchi attivi al Centergross, per poi essere riprodotti in serie e venduti in tutta Europa. "La vita mondana da stilista era stata ridotta per via della sua grave malattia -spiega il fratello Ivan- ma anche da Calderino continuava il suo lavoro sempre in compagnia della sua fedelissima cagnolina Olvia, che era letteralmente la sua ombra e la sua gattona Biri". Lascia la mamma Norma, il fratello Ivan, i nipoti e le tante cugine e cugini.