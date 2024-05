L’ultimo saluto a Zeno Zonarelli. Il sindaco della crescita industriale

Un grave lutto ha colpito la comunità di Granarolo dell’Emilia. A comunicarlo è l’amministrazione comunale: "Ci ha lasciato Zeno Zonarelli. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo dicembre. Zeno, granarolese doc, è stato sindaco di Granarolo dell’Emilia dal 1974 al 1985. Si è sempre impegnato per la nostra comunità, con attenzione e sensibilità, anche al di fuori del suo mandato di primo cittadino. Con commozione e riconoscenza, l’amministrazione comunale si stringe alla famiglia, in particolare alla moglie Alice e alla figlia Claudia". Zeno ha svolto attività sindacale per i coltivatori diretti, prima di diventare assessore nel 1956. Zonarelli è stato protagonista del periodo dell’industrializzazione e della crescita del territorio.

Era conosciuto come "il sindaco del no", perché ha sempre anteposto l’interesse dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli, in tutta la sua azione amministrativa. Contribuì anche, da sindaco, a portare in giunta molti giovani. Zeno è stato anche il primo presidente del centro sociale Il Roseto. Fino a pochi mesi fa è stato sempre presente ai principali appuntamenti istituzionali. L’amministrazione conclude: "Certa di rappresentare la volontà dell’intera comunità abbiamo disposto che, oggi, mercoledì, dalle 15 alle 17, la camera ardente sia allestita nella sala del Consiglio".

z. p.