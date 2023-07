L’umarell sorveglia i rifiuti E il cassonetto applaude

Un cassonetto dei rifiuti che ti applaude se smaltisci correttamente, un umarèll che ti tiene d’occhio mentre butti la spazzatura e un prato fiorito disegnato attorno alle isole ecologiche. Sono queste alcune delle iniziative pensate da Hera e dal Comune per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Non senza ricevere, subito, le critiche dell’opposizione.

Ma qual è l’obiettivo dell’amministrazione e Hera? Sensibilizzare i cittadini a un comportamento adeguato. Hera ha, infatti, coinvolto un gruppo di esperti in neuroscienze, aBetterPlace, per analizzare i contesti psicologici, fisici e sociali che influenzano le scelte delle persone, e sono state individuate azioni gentili che incoraggiano comportamenti virtuosi e che favoriscono il benessere collettivo.

"È più difficile che qualcuno abbandoni rifiuti in mezzo a un prato, seppur fittizio, o che sbagli la raccolta se un umarèll, simbolo di Bologna, ti osserva", commenta Orazio Iacono, ad del gruppo Hera. È stata infatti realizzata un’installazione temporanea a grandezza naturale in plastica, carta e altri materiali riciclabili dell’icona bolognese per eccellenza, che invece che guardare i cantieri ti osserva mentre smaltisci i rifiuti. L’opera è nata nel laboratorio artistico Scart, con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti. Tra le iniziative c’è anche un cassonetto “smarty“ (la cui apertura è con Carta Smeraldo), che ringrazia con un applauso chi lo utilizza correttamente. Il riconoscimento – secondo gli ideatori – spingerà le persone a continuare a impegnarsi per la propria comunità.

Bocciano il progetto, i consiglieri di Fratelli d’Italia: "Con l’elevata Tari che pagano i bolognesi, le trovate di Lepore sembrano buffonate; farebbero ridere se non fossero pagate con i soldi dei cittadini".

Il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Simone Borsari rivendicano invece il cassonetto ’testato’ in via Giorgione e sottolineano i passi in avanti del Comune sul tema rifiuti. "Da poco è stata tolta la raccolta porta a porta nel centro storico, promessa che avevo fatto in campagna elettorale e che ho mantenuto, adesso puntiamo a un raddoppiamento del lavaggio dei portici e delle strade", dice Lepore. "Inoltre, gli spazzini di quartiere, istituiti a metà 2022, stanno già dando i loro frutti: gli abbandoni sono calati da 8.000 a 3.000", continua il sindaco. I bidoni smarty hanno poi dato buoni risultati, la raccolta è migliorata. "Nel quartiere Borgo Panigale-Reno, per esempio, solo il 49,5% dei rifiuti veniva smaltito correttamente nel 2017; a maggio 2023 invece ben il 75,1%", commenta Simone Borsari, assessore alla manutenzione e pulizia della città.

Alice Pavarotti