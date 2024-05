’Lumi’: Ovidio ispira ancora

Domani alle 19 il complesso sportivo Pala Pilastro (via Luigi Pirandello 17 ospita Gruppo Elettrogeno che presenta ’Lumi – secondo studio’, ispirato a Le metamorfosi di Ovidio, dopo aver portato in scena un primo lavoro a dicembre 2023, sempre nell’ambito del progetto I Fiori Blu, settima edizione. зI performer prendono spazio, movimento e voce in un luogo speciale, solitamente destinato ad altri usi, sprigionando elementi del corpo atletico in dialogo con il corpo extratletico, in assonanza con le pratiche pugilistiche e di pattinaggio, mentre i versi di Ovidio stupiscono per la loro bellezza e illuminano il lavoro teatrale, senza spegnersi mai