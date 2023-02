Lumière: sessant’anni di cinema iraniano racchiusi in tre giorni

Da oggi a domenica la Cineteca propone una retrospettiva nell’ambito dell’iniziativa Bologna per l’Iran, promossa con Comune, Università. Nel cuore di una nazione ribelle si nasconde un’arte ribelle. Per gli iraniani, quest’arte è stata il cinema. I film sono diventati campi di battaglia incruenti, mezzo popolare in grado di sviscerare la società e i suoi mali.

La tre giorni sarà l’occasione per attraversare 60 anni di cinema iraniano: le opere scelte per questa rassegna, curata dallo studioso iraniano Ehsan Khoshbakht, sono abili ribellioni cinematografiche contro l’ingiustizia, l’indifferenza e l’oppressione. Alle 18 di oggi si parte con Streets of fire: women, life, freedom (Iran2023) di Majed Neisi (15’): si tratta della proiezione speciale di un segmento del documentario ancora in lavorazione del regista iraniano. Fra i titoli di oggi, The Harvest and Seed (proiettato per la prima volta in Italia), un affresco sulle condizioni di un poverissimo villaggio, è la risposta iraniana a Las Hurdes di Bunuel. Le copie del film vennero confiscate. The Crown Jewels of Iran (si tratta dell’anteprima italiana del nuovo restauro) sembra una vetrina per i preziosi gioielli conservati nella Banca Centrale dell’Iran, ma in realtà è un audace attacco ai re persiani. Anche questo è stato vietato. Courtship, unica interpretazione della poetessa Forough Farrokhzad, è una critica al patriarcato. Golestan produsse anche la prima (e unica) regia di Farrokhzad, The House Is Black, dialogo tra le passioni della poesia e la voce della ragione.

Alle 20, invece, è in programma Filmfarsi di Ehsan Khoshbakht (84’), un film-saggio di montaggio, una storia critica dell’Iran tra il 1953 e il 1979 che recupera vecchi thriller e melodrammi a basso costo messi al bando dalla rivoluzione islamica e creduti perduti. Un cinema d’azione e di emozioni forti, una storia di plagi e remake, lo specchio inquietante di una nazione. Alle 22 tuffo negli anni Settanta con

The Deer di Masoud Kimiai: c’è un senso di rivoluzione imminente in questa storia in cui un ex campione tossicodipendente ritrova un compagno di classe di sinistra e viene redento dalla rabbia rivoluzionaria. Distribuito nelle sale due anni dopo l’anteprima al Festival di Teheran nel novembre 1974, il film subì una pesante censura. I servizi segreti costrinsero Kimiai a girare un finale alternativo (in cui i protagonisti si arrendono alla polizia), l’unico visibile fino alla

rivoluzione del 1979, dopo la quale quello originale venne ripristinato. Entrambi saranno proiettati.