Luminarie e albero. In piazza del Popolo si accende il Natale

Le festività natalizie prenderanno il via domani con il Villaggio di Natale allestito in piazza del Popolo, la Camminata dei Babbo Natale, l’accensione dell’albero e delle luminarie e tante iniziative festose e coinvolgenti proposte dalle associazioni granarolesi. Ma tutto il mese di dicembre sarà animato dai tanti altri eventi del GraNatale 2023. Sabato 16, dalle 10 alle 19, la Trattoria da Zia Allari organizza "Natale da Zia Allari" con mercatino e casetta di Babbo Natale, canti natalizi, punto ristoro della Pro-Loco e Zia Allari, laboratori di biscotti e la Protezione Civile spiegata ai bambini. Sempre il 16, alle 11, in biblioteca si tiene ’Girotondo di Natale per i piccolissimi’. Alle 20.45, nella chiesa di San Vitale, il tradizionale "Concerto di Natale del Gemellaggio" con l’orchestra dei giovanissimi del Conservatorio. La mattina del 23 dicembre spettacolo di Natale in biblioteca.