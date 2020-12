Bologna, 3 dicembre 2020 - Il via vai di bolognesi con il naso all’insù non aspettava altro che l’accensione, ma dovrà attendere fino a domani. E’ stata così rimandata l’inaugurazione delle nuove installazioni luminose in via d’Azeglio, promossa dai commercianti della zona e sposata da Confcommercio Ascom, con le parole di ‘Futura’ di Lucio Dalla. A causa del maltempo, che tra neve e nebbia ha fatto tardare il camion della consegna in arrivo da Napoli, l'accensione è stata posticipata.

Tutto rimandato, ma l’emozione è già grande: in tantissimi hanno commentato le luminarie con emozione, da chi è entusiasta del ritorno di un testo di Dalla a casa sua a chi è contento di vedere nuovamente un centro splendente, tra l’Asinelli e le decorazioni natalizie (e domani si accende anche l’albero a fianco del Nettuno).



“Era necessario dare un segno di normalità - commenta Simone Dionisi, presidente del consorzio dei commercianti di via d’Azeglio -: era doveroso perché bisogna lanciare il messaggio che la vita va avanti, che si può guardare al domani con speranza e fiducia, proprio come ricorda Lucio nella sua canzone”



“Quest’anno l’iniziativa avrà comunque una finalità benefica e contribuirà a sostenere un nuovo padiglione di lunga degenza all’ospedale Sant’Orsola - prosegue Dionisi -. Abbiamo anche coinvolto l’artista Pablo Echaurren, che ha sposato l’iniziativa con grande gioia e ci ha fornito anche suggerimenti per fare di più: ci saranno, infatti, anche altre sorprese in arrivo”.



Tutto pronto, quindi, mentre Giancarlo Campolmi (titolare del Gran bar di via d’Azeglio) commenta la situazione degli esercenti in una delle strade più rappresentative di Bologna: “Siamo preoccupati, è innegabile: ecco perché ci serviva questo evento, per far capire che la via è viva e va avanti”.