Luminarie per San Martino

Con l’accensione delle luminarie di Natale in piazza del Popolo, venerdì sera ha preso il via ufficialmente la 29ª edizione della Sagra di San Martino. Taglio del nastro davanti all’ingresso del Teatro comunale, affidato al sindaco Massimo Bosso e ad Alessandro Menzani, presidente della proloco Casalecchio Insieme, che di fatto ha dato il via alla Festa del Volontariato casalecchiese, i cui proventi saranno devoluti alle proposte scelte nell’ambito dei Patti di collaborazione. Una kermesse di bancarelle, spettacoli, eventi musicali e culturali che andrà avanti sino al 13 novembre. Nei primi giorni della settimana prossima sono in programma la presentazione del Lunario Casalecchiese (l’8 novembre, ore 17, Casa della Conoscenza), la sfilata di San Martino a cavallo (il 10 novembre alle 17 da piazza del Popolo) e il Festival della canzone dialettale (l’11 novembre alle 21 al teatro Betti). Oggi e domenica prossima via Marconi diventa pedonale dalle ore 7 alle 24, da piazza della Repubblica all’incrocio con via Ronzani.

n. m.