La storia della piccola Luna, nata prematura, è diventata un libro

Bologna, 22 dicembre 2023 - La vita di Luna Sistici Storer è un'avventura, al punto che a soli tre anni firma un libro: 'Nata sotto una buona stella' con il contributo di Ludovica Storer e Simone Sistici. Sveliamo subito il mistero: mamma e papà hanno dato voce alla loro bambina. "Volevamo che fossero note le vicissitudini affrontate da Luna, nata prematura a sole 24 settimane di gravidanza, con un peso di 660 grammi, sceso a 525 grammi dopo il calo fisiologico: insomma _ ricorda Ludovica _ era al limite della speranza di vita. Secondo noi, far conoscere la sua storia può dare coraggio ad altri genitori che si trovano in situazioni simili alla nostra. Così, dopo essere entrati entrambi nel direttivo di 'Associazione Cucciolo', fondata nel 1995 da genitori di bambini prematuri e presente con volontari nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Sant’Orsola, abbiamo preso carta e penna".

Ludovica Storer e Simone Sistici con le loro due bimbe

Ludovica, 33 anni, giocatrice di pallacanestro fino a quando ha scoperto di essere in gravidanza, e Simone, 55 anni, imprenditore, hanno ideato un regalo di compleanno speciale per Luna. "Il libro è uscito su Amazon lo scorso 27 aprile, il giorno in cui Luna ha spento tre candeline sulla torta, mentre io aspettavo Luce, nata a maggio. Da quando è nata la piccola, Luna si prende cura della sorellina, non ne è gelosa, penso che con tutto quello che ha vissuto al suo carattere da guerriera si è aggiunta anche la generosità e i suoi comportamenti spesso sono indescrivibili. Del resto, è lei che ci ha chiesto una sorellina, forse il desiderio è nato durante i tour che facciamo in Neonatologia, dove la porto spesso a trovare il personale che l'ha accudita e curata per quattro mesi, fino alle dimissioni".

Il racconto della bambina parte da quando era nel grembo della mamma con una gemellina, che però non è riuscita a venire al mondo, 'il mio spirito guida' spiega Luna, è tornato 'in cielo per proteggermi e vegliare su di me', mentre lei ha proseguito il viaggio fino al giorno della corsa al Pronto soccorso ginecologico del Sant'orsola per la sua voglia di nascere prima del tempo.

"La nostra storia è stata avventurosa, a partire dal cesareo d’urgenza, eseguito dal professor Antonio Farina, e poi con un percorso costellato da rischi. Luna appena nata si nutriva con un millilitro di latte ogni tre ore, quindi a volte bastavano anche poche gocce, unite alle molte terapie a cui l'équipe ha sottoposto Luna. La bimba non aveva la forza di attaccarsi a me ed è stata nutrita prima con un sondino gastrico e poi con il biberon".

L'intera storia è raccontata nel libro, corredato da un diario che va dal 27 aprile al 13 agosto del 2020, ricco di fotografie: i proventi saranno destinati all'Associazione Cucciolo'.