Luna park e street food in centro. Festa d’Estate, comincia lo show

Le vie del centro si preparano ad accendersi di colori, musica e sapori per uno degli appuntamenti storici più attesi dell’estate: la Festa d’Estate 2025, in programma da domani a lunedì 7 luglio. Un evento che unisce tradizione, intrattenimento e gusto, coinvolgendo tutta la cittadinanza e richiamando visitatori da ogni parte del territorio. Il divertimento è assicurato per tutti, grandi e piccini.

Come da tradizione, il centro del paese sarà animato dal lunapark con giostre, attrazioni e giochi per tutte le età. Non mancherà lo spazio dedicato al palato: street food e stand gastronomici animeranno le serate con proposte culinarie di ogni genere da gustare passeggiando tra le vie del centro. Torna in via Mazzini il mercatino ’Mercanti in fira’, con artigiani, hobbisti, creazioni artistiche e curiosità per tutti i gusti. Un’occasione per riscoprire la bellezza del fatto a mano e portare a casa un ricordo unico.

All’interno dell’Auditorium ci sarà uno spazio dedicato alla cultura con una suggestiva mostra fotografica a tema urbano, aperta al pubblico per tutta la durata dell’evento. Domenica sera sarà invece dedicata allo sport in cui la scuola di paracadutismo FlyGang volerà sopra il centro con la bandiera tricolore e i fumogeni, atterrando poi all’interno del campo sportivo. La sera, il cuore pulsante saranno Piazza Martoni e via Mazzini in cui sono posizionati due palchi con spettacoli di musica dal vivo.

Il palco di Via Mazzini invece ospiterà esibizioni di dj locali, balli dal vivo delle scuole molinellesi e Rossella Ross col ballo liscio da sala per coinvolgere davvero tutte le età. Organizzata dalla Proloco di Molinella in collaborazione con l’Ente e le associazioni del territorio.