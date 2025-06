Luna piena delle fragole da ammirare a Bologna, il mistero si svela: dove e quando

Bologna, 11 giugno 2025 – La luna piena delle fragole è pronta a stupire bambini e adulti. Per tutti gli appassionati che vorranno fare un incontro ravvicinato con il satellite della Terra è in programma un evento speciale al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto che, questa sera, 11 giugno, a partire dalle 21, ha previsto un’apertura straordinaria.

Ma cosa c’è di scientifico dietro questo spettacolo che illumina le nostre notti?

“Capiremo insieme come funziona la Luna, perché cambia forma ogni notte, come la sua luce ci raggiunge e perché la Luna piena visibile stasera è nota anche come “Luna di Fragola” – spiegano gli esperti dell’osservatorio – . La scienza è piena di scoperte incredibili, se avete sempre desiderato capire qualcosa in più sulla Luna, ma non sapete da dove iniziare, questo è l’evento giusto per voi”.

Un invito chiaro a partecipare alla serata con l’acquisto dei biglietti che può essere fatto direttamente sul posto oppure visitando il sito del Museo.

Il fenomeno

l nome 'Luna di Fragola' affonda le sue radici nelle tradizioni dei nativi americani per i quali giugno era il mese della raccolta delle fragole e la Luna piena che lo accompagnava portava questo nome agricolo e simbolico. In Europa la stessa Luna era detta anche del Miele, altro nome poetico per indicare un periodo di abbondanza, matrimoni e raccolti. Allora si sapeva però che la Luna non si tingeva davvero di rosa.

Quest'anno l’evento astronomico si verifica l’11 giugno alle 09:44 (ora italiana) quando nel nostro Paese sarà giorno. Anche nelle ore successive la Luna sarà estremamente bassa sull’orizzonte, più del solito. Chi abita in città, o non ha una visuale completamente libera verso est e poi verso ovest, potrebbe non vederla affatto. In pratica, anche nel cuore della notte, quando dovrebbe dominare il cielo, rimarrà schiacciata verso l’orizzonte.

Sguardo al cielo

Per gli appassionati dell’Universo il Museo propone poi un’altra serata speciale. Venerdì 20 giugno alle 21, infatti, il telescopio spaziale James Webb porterà i presenti oltre i confini dell’immaginazione poiché si potranno esplorare galassie lontane in formazione, pianeti che orbitano attorno a stelle, nebulose scintillanti che raccontano storie di nascita e morte stellare…

“Saremo immersi in un viaggio cosmico perché ogni immagine di James Webb è un viaggio nel tempo che ci lascerà a bocca aperta”, concludono gli organizzatori.