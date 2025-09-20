Lunedì nero a Bologna tra sciopero, corteo e Cersaie: il piano speciale della Questura

Bologna, 20 settembre 2025 – Quello del 22 settembre sarà un lunedì di passione per la città di Bologna. Sia sotto il profilo del traffico, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Infatti secondo la questura si profila “uno scenario complesso” in occasione di tre eventi che piombano su Bologna nella stessa giornata: lo sciopero generale (dove oltre al trasporto, incroceranno le braccia anche i lavoratori del privato e del pubblico, tra cui sanità e scuola), l’apertura della fiera de Cersaie e il corteo pro Gaza che attraverserà dalla mattina il centro.

Lo sciopero generale dura per 24 ore, in particolar modo sarà il traffico a risentirne poiché i bus di Bologna si fermeranno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio, mentre i treni dalle 0.00 alle 23 (qui le corse garantite di bus e treni).

La fiera del Cersaie (che si svolge a BolognaFiere), lunedì 22 settembre, resterà aperta dalle 9 alle 19, mentre il corteo pro Gaza scatterà alle 10.30 da piazza Maggiore.

Duecento poliziotti schierati

Per questo lunedì nero è stato organizzato un tavolo tecnico da parte della Questura in cui è stato “illustrato il calibrato dispositivo di sicurezza: il Questore ha richiesto a tutti gli uomini impiegati, che saranno circa 200, il massimo impegno per la delicata gestione di uno scenario così complesso”, spiega la nota della polizia di Stato.

“La mobilitazione è stata lanciata” contro la guerra, l’aumento delle spese militari e “in sostegno al popolo palestinese ed alla missione internazionale a carattere umanitario condotta dalla nota ‘Global Sumud Flotilla’, divenuta il comune denominatore delle iniziative di contestazione, motivo per cui si è ampliato notevolmente il fronte di mobilitazione che ricomprenderà movimenti appartenenti a diverse realtà sociali, politiche, associative a antagoniste del territorio”, dice la Questura.

“Per predisporre il complesso piano della sicurezza, nella mattinata di oggi, il Questore di Bologna ha convocato un tavolo tecnico per condividere i dettagli di un piano operativo particolarmente strutturato, che coinvolge tutte le Forze dell’Ordine e le Specialità della Polizia di Stato, a cui si aggiungerà il contributo della Polizia Locale di Bologna per la gestione delle possibili congestioni del traffico cittadino”, continua la nota.

Massima allerta per i luoghi strategici

“Massima attenzione verrà posta ai siti strategici del comparto viabilità, tra cui la Stazione Ferroviaria Centrale, l’Aeroporto “G. Marconi” e la zona dell’Interporto di Bologna, con capillari controlli e monitoraggio anche delle strade adiacenti e della rete autostradale. Allo stesso modo, verranno attentamente presidiati gli obiettivi sensibili accademici e istituzionali cittadini”.

“Nella giornata di lunedì – continua il comunicato – ci sarà anche la sovrapposizione” di altri due eventi di rilievo “in quanto è in programma la cerimonia inaugurale di apertura della 42esima edizione del Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica e dell’Arredobagno, in cui è prevista la partecipazione di personalità di rilievo del Governo e della Regione Emilia Romagna”.

Infine, le forze dell’ordine saranno impegnate anche nel mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico durante lo svolgimento del corteo pro Palestina che partirà da piazza Maggiore alle 10.30.