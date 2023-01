Lunetta Gamberini, buio e degrado "Abbiamo paura a girare sole Ed essere prudenti non basta"

di Mariateresa Mastromarino

Domenica sera un’altra aggressione, l’ennesima che vede come vittima una giovane donna, una ragazza di vent’anni, nel quartiere Mazzini-Murri. Nell’indifferenza generale di alcuni passanti, che non sono intervenuti e non le hanno prestato soccorso, la ragazza è stata salvata da un’altra donna. Dopo l’episodio, nella zona aleggia paura, soprattutto alla Lunetta Gamberini, area verde frequentata da bambini, ragazzi e famiglie. E tra queste, inevitabilmente, ci sono tante madri, donne e ragazze. E tutte, a prescindere dall’età, provano lo stesso sentimento: il terrore.

"Sono mamma – dice Lorella Magno –. Ho due figlie, che hanno circa l’età della vittima, e ho paura non solo per me stessa, difatti non esco mai, ma anche e soprattutto per loro. Non mi sento mai serena fin quando non sono certa che siano al sicuro". In merito ai controlli, la signora spiega: "Evidentemente non sono sufficienti. Ho la sensazione che non ce ne siano abbastanza". Una paura doppia, quella delle madri, che temono per sé stesse e per le loro figlie, come dice una passante: "Bisogna educare questi soggetti, per evitare che accadano eventi tragici come questo. È una situazione che non ci rasserena, in particolare se si hanno in casa ragazze o adolescenti che escono di giorno quanto di sera".

Ciò che spaventa di più le donne è l’indifferenza della gente, proprio quella che ha permesso all’aggressore di scappare domenica sera. "La sicurezza dell’uno è la sicurezza di tutti – afferma Cristina Bianchet –. Ma in questo periodo, c’è l’indifferenza totale. Spesso, di notte, se si sentono delle urla, le persone non si affacciano alla finestra. Servirebbero dei corsi di educazione a scuola, volti ad educare e a creare empatia tra le persone, perché, a volte, intervenendo si possono salvare delle vite. Personalmente non ho paura, ma bisogna avere sempre mille occhi, e, in più, bisognerebbe evitare di girare da sole, ma non sempre questo è possibile".

La sensibilità al tema è maggiore per le giovani donne, coetanee della vittima: "Non giro mai da sola, men che meno di notte – spiega Laura Zotti –. Se incontro qualcuno nella mia direzione, attraverso e cambio strada, accelerando il passo. Ho paura, soprattutto se penso all’indifferenza della gente. Spesso non si ha il coraggio di farlo, ma tante volte è menefreghismo". Tra le richieste dei cittadini, ci sono maggiore vigilanza e più sicurezza: "I controlli lasciano molto a desiderare – conclude Marco Pagano –. È vero che non ce ne sono mai abbastanza, ma controllare ovunque è impossibile. L’indifferenza regna sovrana di questi tempi".