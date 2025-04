Lunetta Gamberini, parlano i residenti: "Da mesi in balia di ragazzini molesti"

Se ci siano dei ragazzini dietro la violenta rapina a danno di un trentenne in via degli Orti è una questione che stanno cercando di appurare le indagini della polizia. Ma è certo che nella zona esiste un problema legato alla presenza di un nutrito gruppo di giovanissimi molesti. Al commissariato Bolognina Pontevecchio, lo stesso che sta ora lavorando sull’aggressione di sabato notte, nelle scorse settimane, è arrivata la denuncia da parte dei residenti di un condominio di via Dagnini, che lamentavano vandalismi e ‘problemi di convivenza’ con una ventina di ragazzini, molto giovani, tra i 15 e 16 anni. "Non abitano qui, alcuni arrivano anche da San Lazzaro e Rastignano – spiega uno dei residenti –, ma da mesi bazzicano la zona. Si ritrovano alle cinque del pomeriggio e, se non c’è scuola la mattina dopo, stanno qui anche fino all’una". Un ‘assembramento’ rumoroso nelle ore notturne, che la mattina lascia in eredità, tra le aiuole dei cortili su cui affacciano i palazzi, bottiglie rotte, resti di merendine e sporco vario. "E questo è niente – aggiunge un altro residente –, perché spesso fanno anche dispetti: a fine febbraio sono entrati nei locali adibiti a sgabuzzino, dove il personale addetto alle pulizie del palazzo tiene prodotti e materiale. Hanno rotto la porta e hanno rubato un soffiatore, di quelli usati per spazzare via le foglie, e lo hanno messo in moto alle 2 del mattino, svegliando tutti". Il sospetto è che ci possano essere gli stessi ‘ragazzini terribili’ anche dietro il furto avvenuto qualche tempo fa nel bar alla Lunetta Gamberini. "Tuttavia – dice un altro abitante del palazzo – finora abbiamo avuto molti fastidi, ma mai aggressioni fisiche violente. Non sappiamo se ci siano questi giovanissimi dietro il pestaggio dell’altra sera, certo è che dopo la denuncia che abbiamo sporto so che una parte di loro si è spostata proprio in largo Lercaro". "Se li prendi da soli sono ragazzini come tutti – aggiunge un altro –, ma quando stanno insieme fanno branco. Un vicino ha provato a parlare con loro: è stato preso a male parole. So anche di un altro residente che ha subito un tentativo di furto del portafogli, ma in quella circostanza è stato un solo ragazzino ad agire e non possiamo dire se fosse dello stesso gruppo. Abbiamo chiamato più volte in questi mesi le forze dell’ordine e i vigili, ma alla fine a farli allontanare un po’ è valsa solo la denuncia". Tuttavia per i residenti del complesso di via Dagnini la situazione è pesante: "Non è piacevole passare in mezzo a quel gruppo. Io ho una figlia di 13 anni, la accompagno sempre quando deve uscire", dice ancora uno dei residenti. L’idea è che l’area di ‘bivacco’ sia stata scelta per la vicinanza al parco: "Il sospetto – spiegano – è che questi ragazzi siano arrivati da noi perché a separare il nostro cortile dalla Lunetta c’è solo una rete. E quando d’inverno i cancelli del parco sono chiusi, questa rete viene periodicamente danneggiata per passare di là. Noi la mettiamo a posto di continuo, ma non serve a niente".