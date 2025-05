Lunetta Gamberini, torna l’incubo del piromane: 7 auto bruciate nella notte

Bologna, 26 maggio 2025 – Sette auto date alle fiamme e distrutte. È successo nella notte tra sabato e ieri, zona Lunetta Gamberini. Gli incendi hanno messo in allarme il quartiere, che teme il ’ritorno’ del piromane che aveva terrorizzato i residenti anche negli anni passati.

L’altra notte, l’allarme è scattato attorno all’1.30. Qualcuno ha preso di mira tre auto parcheggiate, ha spaccato i parabrezza e ha dato fuoco ai veicoli, che erano parcheggiati in Largo Lercaro, lato giardini. Le fiamme hanno preso piede rapidamente e l’incendio ha coinvolto anche altre quattro vetture parcheggiate vicino. Si pensa a un piromane

Sul fatto della notte scorsa indagano i carabinieri di Bologna Centro. In quella zona sono presenti alcune telecamere, ma bisognerà capire se potranno essere utili allo svolgimento delle indagini. Al momento, non ci sarebbero elementi certi per ricondurre l’opera allo stesso piromane degli anni passati, anche se le indagini devono continuare. I residenti hanno paura che dietro questi nuovi incendi possa esserci la stessa mano degli anni passati. Sono stati diversi gli incendi ai veicoli in quella zona, a cominciare dal 2016. Nel 2018 erano stati dati alle fiamme due auto e un furgone pieno di mobili, tra via Cavazza e via Casanova. Erano partite le indagini per una serie di incendi che aveva coinvolto le zone Murri-Savena-Massarenti.

Nel marzo 2023 altri incendi dolosi: anche in questo caso, un piromane era entrato in azione nella notte tra sabato e domenica: in via Cavazza due Suv, parcheggiati distanti tra loro, erano stati distrutti dal fuoco e una terza auto era stata gravemente danneggiata. A dare l’allarme alla polizia erano stati i residenti a due passi dalla Lunetta Gamberini, che avevano sentito il fragore dei vetri che esplodevano per il calore e chiamato subito il 113. Erano circa le 2 del mattino. Il fenomeno ha avuto strascichi fino al 2024. E, adesso, torna la paura nel quartiere. I carabinieri sono già al lavoro per risalire al responsabile della nuova scia di incendi dolosi.