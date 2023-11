Lunetta Gamberini, scritte ultras sui muri dopo una partita tra giovanissimi

Bologna, 22 novembre 2023 – Muri imbrattati, scritte ovunque e vandalismi vari. E’ lo scenario a cui si sono trovati di fronte, l’altro giorno, il personale del Siepelunga Bellaria Calcio, che ha la sua ‘casa’ alla Lunetta Gamberini. Una eredità lasciata dopo il ‘derby’ giocato e vinto dai Giovanissimi 2010 contro il Fossolo. Parliamo quindi di un match tra bambini, dove la sportività dovrebbe farla da padrone. Eppure non è stato così.

“Questo è ciò che ci hanno lasciato in eredità gli ‘ultras’ – si legge sulla pagina Facebook del Siepelunga Bellaria Calcio – Muri del ‘Bernardi’ imbrattati, scritte ovunque, sugli spalti e nel tunnel che dagli spogliatoi porta al campo, e persino il tentativo (vano) di oscurare parte del nostro storico stemma, ricalcato qualche anno fa su sfondo blu a colorare parte della tribuna. Mai, ci era capitato di trovarci in una situazione così surreale, in cui il limite è stato abbondantemente superato, senza nemmeno in realtà riuscire a capire il perché di questi atti gratuiti di vandalismo che non solo danneggiano il centro sportivo, ma un intero parco della nostra città, frequentato quotidianamente da migliaia di persone di tutte le età”.

Dunque, “ci resta grande amarezza, con la speranza che non si verifichino più atti di questo tipo, fermo restando che siamo consapevoli che l’educazione, valore che contraddistingue da sempre i nostri appassionati e quelli di tante altre società della città, non è per tutti”, si conclude il post su Facebook.