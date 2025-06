Lunetta Gamberini, sos sicurezza: FdI lancia una raccolta firme

"Basta baby gang al giardino Lunetta Gamberini". L’appello dei cittadini e dei residenti sul tema della sicurezza ha dato vita anche a un banchetto promosso da Fratelli d’Italia. Giovedì e sabato infatti, tra via Dagnini e via Emilia Levante, i meloniani hanno iniziato a raccogliere le firme per "la preoccupante escalation di degrado e insicurezza che sta vivendo il quartiere Santo Stefano". Negli ultimi periodi, come raccontato più volte da il Resto del Carlino, si stanno registrando sempre di più problemi collegati a vandalismi e furti. Qualche giorno fa diverse attività sono state colpite anche in via degli Orti. Insomma un quadrilatero, intorno al giardino, che ha messo in allerta i condomini, soprattutto di via Dagnini, che mercoledì 11 giugno hanno incontrato anche il Comune. Bivacchi, vetri rotti, danni, feste notturne e scritte sui muri. "Abbiamo pensato a questa iniziativa, con il banchetto, proprio perché vogliamo mettere in evidenza questi problemi", spiega Luca Giuliani, coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Santo Stefano. Con lui sabato mattina, davanti alle poste di via Emilia Levante, c’erano anche la militante Beatrice Ferrero e la capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Francesca Scarano. "Chiediamo all’amministrazione comunale il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, l’installazione di telecamere di videosorveglianza e maggiore illuminazione nelle zone più critiche", dicono in coro dal partito. "Questo problema di sicurezza lo vivono anche i commercianti", prosegue Giuliani che sarà presente anche giovedì, dalle 18 alle 20, e sabato, dalle 10 alle 12, agli altri due appuntamenti del banchetto davanti alla Coop di via Dagnini. E dire che il giardino Lunetta Gamberini, di notte, è chiuso. Ma, attraverso una rete presente nel confinante super condominio, i giovanissimi entrano nel parco. Più volte la recinzione è stata rotta. E ora il Comune si è impegnato a pagare una parte di un muro che verrà costruito per cercare di risolvere il problema sicurezza, una priorità in questo momento per i residenti.

Nicholas Masetti