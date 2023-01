Lunetta Gamberini sotto la lente Amorevole: "Qui non è il Bronx Lavoriamo insieme per la sicurezza"

La recente aggressione di una ragazza in zona Lunetta Gamberini "è un fatto che non va sottovalutato o minimizzato". Ma, sottolinea Rosa Amorevole, presidente del quartiere Santo Stefano, "mi dispiace che si stia dando del parco una descrizione truce, di zona pericolosa dove si ha paura di circolare. Mi sembra troppo". L’Amorevole rassicura i residente della zona che, come riportato dal Carlino, si dicono preoccupati per una situazione definita – dal punto di vista della sicurezza – "insostenibile", tanto da non uscire la sera. "Modalità un po’ esagerate di raccontare una realtà ben diversa", afferma la presidente. La Lunetta "è infatti un parco molto vivo, ben frequentato a tutte le ore del giorno e tranquillo. Cosa confermata, di recente, dai residenti incontrati durante un giro nella zona". La Amorevole sottolinea "il grande lavoro di comunità e presidio che da anni" si svolge alla Lunetta. Descrivere il parco "come un Bronx non rende merito al lavoro che tante associazioni, cittadini e il Quartiere stanno facendo". Quanto alla sicurezza, la presidente assicura che "tutte le 16 telecamere sono funzionanti" e che "è attivo un monitoraggio costante di tutti i lampioni del parco". Anche Paolo Cavalieri, capogruppo del centrosinistra in Quartiere, invita ad abbassare i...