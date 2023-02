"Lunetta, sedici nuovi punti luce" L’impegno di Lepore con i residenti

di Mariateresa Mastromarino

Seconda giornata di ‘buio anticipato’ per il territorio cittadino, ieri, con lo spegnimento totale di tredici minuti dei lampioni dell’illuminazione pubblica e intanto una buona notizia: arriveranno 16 ulteriori punti luce nella Lunetta Gamberini. Prima di essere effettuata, la scelta del ’buio anticipato’ destava parecchie preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto in prossimità delle zone verdi: nei parchi, infatti, il flusso luminoso dei lampioni è stato ridotto del 50% fino alle 22, e del 70% dalle 22 fino allo spegnimento degli impianti. La perplessità e la preoccupazione sono cresciute, in particolare, nella zona della Lunetta Gamberini, dopo gli ultimi e gravi episodi di violenza e aggressione. E, inizialmente, l’idea di un flusso luminoso più basso ha fatto preoccupare i numerosi fruitori del parco. Lo spazio verde della Lunetta, infatti, accoglie scuole e campi sportivi e, di conseguenza, è fortemente popolato e vissuto da tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti. Lo spegnimento dell’illuminazione pubblica e la riduzione dei flussi degli impianti è un metodo per risparmiare economicamente ed energeticamente, dando alla giunta la possibilità di investire in nuove risorse, come ha spiegato il sindaco Matteo Lepore in un incontro con i cittadini della zona. L’incontro con il primo cittadino è stato tenuto alle scuole medie Pepoli, collocate all’interno dell’area verde. "Abbiamo effettuato un sopralluogo per raccogliere le indicazioni sulle problematiche – ha affermato Lepore –. Si tratta di un parco vissuto e molto frequentato, dove i cittadini ci hanno chiesto maggiore presidio e maggiore illuminazione". E le richieste degli abitanti e delle famiglie sono state accolte, con l’impianto di sedici nuovi lampioni all’interno della Lunetta: "Grazie ai fondi che stiamo risparmiando con il calo dell’intensità luminosa – continua il sindaco – potremo aggiungere qui sedici punti luce per illuminare quelle parti del parco che i cittadini frequentano maggiormente". L’illuminazione, infatti, è un elemento chiave per la fruizione della zona verde, dove i bambini giocano dopo la fine delle attività scolastiche, in compagnia di giovani che godono dell’aria aperta, e gli adulti che corrono e si allenano soprattutto nelle ore serali. E l’aggiunta di nuovi lampioni rasserena i cittadini, in particolare dopo l’escalation di eventi pericolosi: "Le denunce arrivate alla polizia sono davvero poche – aggiunge il primo cittadino –. Sono venuto qui per parlare direttamente con le persone, e capire le criticità".

Dall’assemblea pubblica con i residenti, quindi, sono emerse le differenti problematiche della zona, affrontate anche dal Comitato Lunetta Gamberini. E a controllare l’area verde, oltre alle forze dell’ordine, ci sono i volontari dell’associazione italiana sicurezza ambientale. All’incontro, erano presenti anche gli assessori Daniele Ara e Simone Borsari, la presidente di quartiere Rosa Maria Amorevole, e Matilde Madrid, capo di Gabinetto in Comune e delegata Progetto sicurezza integrata.