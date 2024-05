Lunga coda all’ingresso. Spettatori e vip in fila per la première. Le foto dell’evento

Le emozioni frenetiche di chi ha vissuto in prima persona la tremenda alluvione; i vertici delle forze dell’ordine e della società civile; i sindaci, il governatore regionale, gli assessori e le istituzioni; i volti noti di una Bologna che non ha voluto perdersi l’evento. C’erano tutti alla première di ‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ al cinema Modernissimo, ieri pomeriggio. Un foyer d’eccezione dove si è raccolta una lunga, lunghissima fila di persone arrivate per la maggior parte puntuali alle 17.45. Commozione, tanta, sicuramente. E l’atmosfera delle grandi occasioni che si respira a un evento tanto sentito quanto partecipato. C’era Gianni Lombardi, vicepresidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese, c’era Cecilia Matteucci tra le prime ad arrivare. C’era Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, e c’era Andrea Babbi, presidentedi Petroniana Viaggi. C’erano più di trecento persone, tra chi si è prenotato gratuitamente con anticipo e chi proprio non voleva perdersi l’anteprima del docu-film, a costo di dover fare la coda. C’era una comunità intera stretta in un abbraccio, pronta ancora a ripartire.