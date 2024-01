Lungosavena: i lavori saranno fatti al più presto

A proposito della lettera del 11 gennaio, la SP86 Lungosavena soffre di cedimenti alla fondazione che in caso di maltempo generano numerose buche. Il problema può essere risolto solo con una manutenzione straordinaria in profondità, che è già stata finanziata, insieme ad altri interventi, con oltre 11 milioni di euro da parte della Città metropolitana (risorse che si aggiungono a quelle erogate ogni anno dal Ministero). Purtroppo, un ricorso sulla gara di appalto del nuovo accordo quadro, conclusosi positivamente solo due settimane fa, ci ha impedito di effettuare i lavori prima dell’inverno, ma saranno recuperati non appena meteo e temperature consentiranno l’esecuzione del lavoro. Per ottenere la massima qualità nell’esecuzione, per i tratti e il tempo strettamente necessario, la strada rimarrà chiusa in entrambi i sensi di marcia, con comunicazione preventiva e deviazioni sul posto.

Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano alle Insfrastrutture viarie