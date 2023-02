L’Unibo e Vincenzo Patuelli: "Era un distillato di Einaudi"

Vincenzo Patuelli tenne la cattedra di Economia e Politica agraria all'Alma Mater

Bologna, 17 febbraio 2023 – Vincenzo Patuelli nacque cent’anni fa, a Chiesuola, al centro di una fertile pianura di antica colonizzazione. Era la terra delle Pievi, che fin dall’anno mille avevano guidato la vita del popolo rurale, impartendo il battesimo, costruendo strade e case. La sua famiglia era ben radicata nella zona, e come tutte le famiglie insediate da lungo tempo, aveva, oltre il cognome ufficiale, un soprannome "i Caviera" (forse derivante da Cavjel, il chiodo che nel timone del carro impedisce al giogo di scivolare indietro, divenuto simbolo della Romagna).

L’amore per la terra e l’agricoltura, in questo ambiente, si respirava fin dalla nascita. In seguito la famiglia si spostò nel centro di Russi, dove Vincenzo trascorse la propria adolescenza e fece i primi studi. Più avanti, passò a Bologna, al collegio San Luigi, dei padri Barnabiti, e quindi alla facoltà di agraria della relativa Università. Concluse gli studi nel 1947, discutendo una tesi di laurea sul tema della mezzadria. Fu quella l’occasione per conoscere il professore Luigi Perdisa, direttore dell’Istituto di Economia e Politica Agraria, erede della cattedra che era stata di Giuseppe Tassinari. Perdisa era romagnolo di Godo, frazione di Russi.

Patuelli, diventò assistente ordinario alla cattedra di Perdisa nel 1951, quando alla riforma fondiaria si associò l’aspra discussione sui patti agrari. Su questi, e in particolare sui contratti di mezzadria e affitto, non solo sapeva tutto, ma aveva esperienza diretta. Vincenzo Patuelli si rendeva conto che la mezzadria era una forma di conduzione destinata a essere abbandonata. Restò comunque il quesito se la struttura agricola italiana, così polverizzata e frammentata, avrebbe potuto resistere all’impatto di agricolture più capitalizzate. In questo dibattito ci fu il pregevole contributo di Patuelli. Vincenzo si atteneva all’idea dell’amico Di Cocco, che diceva: "… donde traggono origine i prezzi? Non dal Principe, che ha sempre fatto triste figura, da Diocleziano in poi, quando ha preteso di ridurre i prezzi e che sta facendo ora la Cee da quando pretende di fare i prezzi alti. Con la prima politica i magazzini si svuotano innanzi tempo, con la seconda non si vuotano mai. Con la prima si violentano i consumatori, con la seconda i produttori".

Era un distillato di Einaudi. Quando ebbe cognizione di avere pochi giorni di vita ancora, accettò in serenità il proprio destino, chiedendo di essere sepolto a casa sua, in Romagna, nel piccolo cimitero della Pieve di San Pancrazio. Poco lontano, nella Pieve di San Stefano in Tegurio, riposava già da tre anni il suo maestro, Luigi Perdisa, anche lui giunto a ‘casa’.

*Già docente di Politica agraria all’università

di Bologna