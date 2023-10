Il 3 ottobre mi sono recato al Pronto soccorso del Sant’Orsola per un’infezione dermatologica intorno agli occhi. L’addetto all’accoglienza mi ha indirizzato al pronto soccorso oculistico, nonostante facessi notare che il problema era dermatologico, perché il Ps dermatologico era chiuso il 3 e 4 ottobre. Come previsto, l’oculista ha rifiutato ogni intervento in quanto non di sua competenza. Ho dovuto cercare una clinica privata.

Lettera firmata