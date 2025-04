L’Unione è al capolinea. Pure Sant’Agata si sfila

Anche Sant’Agata esce dall’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua. Lunedì, martedì e mercoledì sono in programma tre consigli comunali per sancire ufficialmente l’uscita. Ed era nell’aria l’uscita di Sant’Agata che di fatto segue quella di San Giovanni in Persiceto avvenuta nei giorni scorsi e a far data dal primo gennaio 2026.

Ma non ci sta l’opposizione consiliare per voce di Francesca Cavrini, capogruppo della lista civica ‘Sant’Agata attiva’ (vicina al centrosinistra) che in un lungo post sul gruppo social del paese, intitolato ‘Un irresponsabile salto nel buio’, spiega le ragioni della contrarietà a questa decisione dell’amministrazione comunale e paventa l’aumento dei costi dei servizi a danno dei cittadini. "Abbiamo appreso con grande preoccupazione – dice la capogruppo – che Sant’Agata ha avviato l’iter per il recesso unilaterale dall’Unione. Riteniamo la scelta sbagliata. L’Unione ha in capo diversi servizi, gestiti da personale qualificato, che vengono erogati con alta efficienza e con costi minori distribuiti tra i Comuni".

Cavrini si riferisce al Siat, che gestisce il sistema e i servizi informatici; alla gestione del personale; all’Ufficio di piano che eroga servizi socio sanitari per il distretto sanitario e alla Cuc, centrale unica di committenza che contribuisce alla realizzazione tecnica dei bandi di gara. "La Cuc – continua l’esponente di opposizione – ha appena consentito all’Unione l’ottenimento di un finanziamento di 3 milioni di euro per progetti dedicati agli adolescenti e al supporto ai ragazzi. Uscire dall’Unione significa perdere questi servizi che potranno sì essere rimpiazzati ma a un costo probabilmente maggiore. E con una gestione molto meno sinergica".

Cavrini si riferisce alla polizia municipale di Sant’Agata: nel 2021 è tornata in capo al Comune, ma con un numero di dipendenti insufficiente a garantire il fabbisogno di sicurezza e presidio del territorio. "Un altro aspetto preoccupante – aggiunge – è che la proposta di uscita dall’Unione, come per San Giovanni, è stata improvvisa: stiamo uscendo solo perché anche San Giovanni è uscita, senza un’idea dei costi e delle modalità con cui verrà gestito il recesso e senza che la decisione sia stata presentata ai cittadini".

Replica il sindaco Beppe Vicinelli: "Si è creata una condizione – spiega – che rende impossibile andare avanti in Unione. Basti pensare al bilancio, l’atto principale di un ente, che ha visto quattro posizioni diverse in fase di votazione. Mai vista una cosa del genere. Chi pensa di poter continuare è fuori dalla realtà. Siamo ultimi in regione nella classifica delle 40 Unioni, siamo stati già commissariati e ora c’è il rischio di un nuovo commissariamento. L’unica strada di uscita percorribile è quella di uscire dall’Unione. E questo non comporterà nessun effetto negativo ai servizi erogati ai cittadini. Casomai il contrario".

Pier Luigi Trombetta