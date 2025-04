"L’Unione ha solo due servizi unificati"

"Non è colpa di Persiceto e Sant’Agata se l’Unione versa in questa situazione drammatica". A parlare è il sindaco di Sant’Agata, Beppe Vicinelli (sotto), che spiega l’uscita di Sant’Agata dall’Unione. "Per capire quanto sta accadendo – dice – occorre ricordare che Anzola e Sala già da qualche anno sono usciti dal servizio unificato di polizia locale e Protezione civile. Ciò detto sono rimasti due i servizi assieme: quello del personale e il Siat – servizi informatici. Come poi comunicato dallo stesso assessore regionale Davide Baruffi in una interrogazione, l’Unione di Terre d’Acqua non ha i requisiti previsti dalla legge regionale per ricevere contributi. A livello regionale è ultima in classifica". E continua: "Non solo Anzola e Sala sono usciti dal servizio di polizia locale e Protezione civile ma hanno fatto causa, che può durare anni, all’Unione, costringendo la stessa ad accantonare 1,4 milioni. Questi soldi potevano essere utilizzati a favore dei cittadini. E ancora gli stessi sindaci Pd di Anzola e Sala non votano il bilancio. Può continuare una situazione così?". "Uscire dall’Unione – aggiunge Vicinelli – non è un salto nel buio come dicono sindacati e opposizioni di centrosinistra che non se la prendono con Anzola e Sala. Nel buio totale ci siamo già. Semmai, uscendo, compiamo un salto verso la luce".

Pier Luigi Trombetta