L’Unione lancia un bando: "Cerchiamo educatori ed esperti pedagogisti"

L’Unione Reno Galliera (a destra, il presidente Stefano Zanni) ha pubblicato una manifestazione d’interesse per individuare soggetti idonei alla gestione del servizio di assistenza organizzativa, tecnica e amministrativa a supporto delle attività formative rivolte ai docenti delle scuole e agli operatori dei servizi scolastici del territorio. Il servizio comprende la messa a disposizione di esperti in ambito educativo, pedagogico e sociale, il supporto organizzativo e amministrativo alla realizzazione delle attività formative e degli eventi tematici. Il servizio da giugno a dicembre 2026. Possono manifestare interesse operatori economici singoli o associati, società e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, in possesso dei requisiti e con esperienza. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate tramite PEC a unione@pec.renogalliera.it, entro le ore 11 del 29 aprile.