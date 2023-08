"L’Unione non lascerà da solo il Comune di San Pietro in Casale"

"Il Comune di San Pietro in Casale non sarà lasciato solo". A parlare è Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione Reno Galliera e sindaco di Castello d’Argile. Nel consiglio comunale di mercoledì scorso è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2022, ed è emerso un indebitamento di 15 milioni ed un disavanzo di 3,6 milioni di euro.

"San Pietro – continua il presidente dell’Unione – supererà certamente il momento di difficoltà finanziaria perché, accanto all’amministrazione comunale che si è messa subito al lavoro per mettere in sicurezza la tenuta del bilancio, c’è e ci sarà l’Unione Reno Galliera. Il sindaco Claudio Pezzoli mi ha subito informato di quanto emerso dalle verifiche contabili degli ultimi mesi, invitandomi a partecipare, con la struttura tecnica, ai tavoli istituzionali organizzati per affrontare le varie problematiche".

A parere di Erriquez, quanto accaduto non è un caso isolato nel nord Italia. I piccoli Comuni pagano le regole stringenti sui bilanci, senza avere grandi strumenti per fronteggiarle.

"C’è un grande tema sulla tenuta della finanza locale – continua il presidente – che il governo nazionale non potrà più rimandare. I Comuni non potranno reggere a lungo se verranno costantemente lasciati senza strumenti e senza risorse per affrontare le sempre più esigenti sfide che sono chiamati ad affrontare. Noi siamo l’Unione Reno Galliera – prosegue Erriquez –, una delle più forti d’Italia, e sapremo essere all’altezza di questa sfida. Siamo stati accanto a territori che hanno affrontato i drammi del terremoto, di alluvioni: non lasceremo sola neanche la grande comunità di San Pietro in Casale". E conclude: "Ci sono le condizioni per gestire in serenità i prossimi anni, grazie anche a un tessuto economico e industriale che l’amministrazione comunale ha contribuito a fare crescere. E potrà fare la propria parte anche la minoranza del centrodestra di San Pietro. Potrebbe, ad esempio, sfruttare il contatto stretto con gli amici e referenti al governo, invitandoli a investire maggiori fondi Pnrr per questi territori". p. l. t.