L’Unione presenta il Pug agli imprenditori

Nuovo Piano urbanistico dei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino e Samoggia a confronto con le attese del tessuto economico oggi alle 18 alla Casa della solidarietà di Casalecchio. Dopo il partecipato incontro centrato sul tema della tutela ambientale e della salvaguardia del paesaggio, oggi amministratori e tecnici di Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia incontrano imprenditori e associazioni di categoria con l’obiettivo di integrare la visione e le azioni previste dal Piano urbanistico generale (Pug) di Unione con il punto di vista dei servizi, dell’industria e del commercio.

Il percorso partecipativo predisposto dall’ufficio di piano con la Fondazione per l’innovazione urbana ha poi appena messo online un questionario rivolto a tutti coloro che abitano o frequentano questo territorio e che vogliono fare sentire la loro voce. "Obiettivo è ascoltare e raccogliere i loro bisogni e il loro punto di vista sui problemi e le risorse del territorio rispetto alla qualità urbana e rurale" ha spiegato il sindaco di Zola, delegato dell’Unione in tema di urbanistica in occasione del primo incontro. In particolare, il questionario che richiede circa un quarto d’ora per essere compilato, interroga i cittadini su questioni come la qualità dei servizi e delle dotazioni del territorio e della mobilità locale, i rapporti con i Comuni vicini, con i Comuni esterni all’Unione e con la città di Bologna, le possibili modalità di raggiungimento di uno sviluppo sostenibile del territorio.

"Le informazioni raccolte saranno utili per definire gli obiettivi strategici e le scelte generali del nuovo Piano urbanistico generale intercomunale in corso di redazione e c’è tempo fino alla fine del mese di aprile per esprimere il proprio punto di vista- Il percorso partecipato continuerà con cinque laboratori, uno per comune, che si terranno a partire da metà marzo e che coinvolgeranno le realtà locali. Mentre in parallelo verranno effettuate altre interviste più approfondite centrate sul tema delle vulnerabilità del territorio e delle comunità, andando a conoscere la loro visione in termini di transizione ecologica, valorizzazione del territorio e rigenerazione di spazi pubblici e privati".