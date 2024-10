L’università porta al cinema la scienza

Torna al cinema Perla la rassegna ’Scienza al cinema’, organizza da domani al 9 dicembre, dall’Università: otto proiezioni alle 20,30, a ingresso gratuito e commentate da esperti. Si comincia con ’In Time’ (nella foto, la locandina), opera fantascientifica che immagina una soluzione distopica ed estrema a sovrappolazione, invecchiamento e distribuzione della ricchezza. Problematiche che saranno affrontate da Francesco Scalone del Dipartimento di Scienze statistiche. Biologia e biotecnologie saranno al centro del documentario del 21 ottobre ’Un mondo in pericolo - More Than Honey’, sulla vita delle api. I cambiamenti climatici (e i disastri che ci hanno toccato da vicino) saranno affrontati da Fabio Sgolastra del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari.

Che impatto hanno internet, intelligenza artificiale, internet sulla vita umana? Se ne parlerà il 28 ottobre con il docufilm ’Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi’ e Federico Montori, ricercatore del Dipartimento di Informatica. ’Blood Diamond’ animerà, il 4 novembre, la sezione dedicata alla geologia. I presenti, guidati da Giorgio Gasparotto del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, analizzeranno le possibili prospettive su pietre preziose, terre rare e diritti umani.

Novembre prosegue l’11 con ’Smetto quando voglio - Masterclass’ su chimica e ricerca, in compagnia di Natalia Calonghi e Giovanna Farruggia, del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. In calendario altri 3 appuntamenti.