L’università ricorda Stefano Benni: "Servirebbe il suo umorismo oggi"

Intellettuale e sentimentale, popolare e raffinato. Poeta struggente in certi testi. Stefano Benni è riuscito a conquistare un pubblico senza confini anagrafici o culturali. "Ci vorrebbero molto più umorismo e molta più satira ’alla Benni’ – suggerisce il professor Alberto Bertoni ai narratori contemporanei – e molte meno contemplazioni del proprio ombelico". Nell’aula Pascoli del Dipartimento di Filologia Classica, giovani studenti e professori rendono omaggio allo scrittore scomparso con una maratona di lettura. Ognuno legge ad alta voce i brani che ha più amato della vasta opera di Benni: da Bar Sport a La compagnia dei Celestini, da Il bar sotto il mare a Margherita Dolcevita. Bertoni apre la maratona con la decana delle paste, la mitica "Luisona" di Bar Sport. "Un libro forse frainteso – aggiunge – che ebbe un enorme successo di pubblico, tanto che Benni decise di rinnovarlo nel 2000. È forse sembrato l’epica dei tifosi dopo la partita del secolo (Italia-Germania del 1970), momento in cui il calcio stava diventando un fenomeno antropologico globale". Bar Sport, invece, racchiudeva "la molteplicità e la polifonia di una società, perché dal bar sport ci passavamo tutti, prescindendo da distinzioni di sesso, di ceto sociale, di cultura", conclude il professore.

Anche Nicola Grandi, direttore del dipartimento, rende omaggio a Benni leggendo un brano tratto dallo stesso volume. È un’edizione autografa di Bar Sport, da cui sceglie La trasferta. "Mi ritrovo nella vita da tifoso sfortunato e triste – sorride il professore –, in quell’amarezza e in quell’ironia che raccontano perfettamente lo spirito della trasferta, come l’ho sempre vissuta". L’Alma Mater, durante la notte bianca del dipartimento, ha organizzato l’evento accogliendo l’invito del figlio, Niclas Benni: "Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti". Un’occasione per ascoltare e interpretare "l’ostinato sussurro dei libri".

Amalia Apicella