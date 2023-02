L’"uomo cancellato" al teatro comunale

Domani, alle 21, al Teatro comunale di Persiceto, lo spettacolo "L’uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista" con Lorenzo Ansaloni e Filippo Marchi, testo e regia di Alessia De Pasquale. Lo spettacolo è basato sulla vera storia di Horst Fantazzini, bandito e anarchico bolognese passato alle cronache come il "rapinatore gentiluomo", perché durante le rapine usava modi cordiali e in un’occasione mandò un mazzo di fiori ad un’impiegata svenuta per la paura.Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18 (over 65 anni).