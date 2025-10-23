L’uomo e il cosmo nel ’Gran Teatro Anatomico’

Si intitola ‘Gran Teatro Anatomico’ la nuova produzione di Archiviozeta, la realtà culturale fondata da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti che, da più di vent’anni, lavora sul tema della memoria. Lo spettacolo, che farà il suo debutto domani alle 21 all’Istituto Ortopedico Rizzoli, si inserisce nel programma di ‘Vista Paradox 2025 - Prospettive culturali’, un progetto realizzato dalla compagnia con l’Irccs e il Comune e con il contributo della Regione e della Fondazione Carisbo. Dagli affreschi della Sala Vasari agli atlanti anatomici conservati nella Biblioteca Umberto I, passando per gli orologi astronomici della Sala Viseur e per il Chiostro Ottagonale, un percorso itinerante tra i diversi spazi del complesso monumentale di San Michele in Bosco alla scoperta del suo enorme patrimonio storico e artistico. La drammaturgia, liberamente ispirata ad alcuni racconti tratti da ‘I Vagabondi’ di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la Letteratura 2018, porta in scena tre storie che ci immergono nell’Olanda del Seicento tra dissezioni e lezioni di anatomia, nelle Wunderkammern viennesi del Settecento e infine nella Parigi di metà Ottocento per il funerale di Chopin.

Insomma, una profonda riflessione sul dolore, sulla ricerca di equilibrio e sulla complessità del corpo umano in relazione al cosmo, in cui la drammaturgia dialoga con l’ambiente circostante. Lo spettacolo, accompagnato dalle musiche di Patrizio Barontini e dai costumi di Emanuela Dall’Aglio, Ilaria Strozzi e Anna Gaiti, sarà diretto e interpretato da Sangiovanni e Guidotti insieme a Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti ed Ermelinda Nasuto. Sono quattordici le repliche in programma: 25, 26 e 31 ottobre; 1, 2, 15, 16, 21, 22 e 23 novembre; il venerdì e il sabato alle 21, mentre la domenica alle 18 e alle 21.

"Siamo contenti di essere la residenza artistica di Archiviozeta – commente Andrea Rossi, direttore generale del Rizzoli –. Ospitare rassegne ed eventi culturali all’interno degli ospedali contribuisce a cambiare la percezione di queste strutture: da luoghi tristi e di dolore a luoghi accoglienti a misura di pazienti e familiari. Il teatro non è solo un momento di intrattenimento, ma un vero e proprio strumento di cura e sostegno, in quanto l’attività artistica genera effetti positivi sulle persone". Anche Daniele Del Pozzo, assessore comunale alla Cultura, crede nella "capacità terapeutica del teatro. Portare manifestazioni artistiche dentro gli ospedali significa mandare un forte messaggio di solidarietà e vicinanza alle persone ricoverate, permettendo loro di vedere il mondo con altri occhi". I biglietti sono acquistabili solo online sul sito web di Archiviozeta. La prenotazione è obbligatoria, dato che i posti sono limitati.

Filippo Biondi