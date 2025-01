Lupi nel fondovalle di Bologna, Fdi: “Cresce la paura, la Regione tuteli la popolazione”

Bologna, 9 gennaio 2025 – Sono tanti gli avvistamenti di lupi negli ultimi mesi, nel territorio bolognese lungo la fondovalle Savena. L’ultimo proprio l’altro giorno a Pianoro, quando un gruppo di residenti di via della Torre ha fatto una macabra scoperta: a terra, in mezzo alla stradina che delimita le villette a schiera residenziali e la zona parcheggio, c’era un esemplare maschio di lupo morto.

Sempre più frequente la presenza dei lupi nel fondovalle bolognese, Fratelli d'Italia chiede alla giunta de Pascale di intervenire per tutelare la sicurezza delle attività produttive

La presenza sempre più frequente dei lupi nel fondovalle, secondo Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia Romagna, fa registrare un "crescente stato di paura nella popolazione". Ed è per questo che è scattata un’interrogazione alla giunta de Pascale a cui chiede di trovare una soluzione al problema.

"Nell'ultimo periodo, soprattutto nell'area che costeggia la fondovalle Savena, dalle segnalazioni dei cittadini si apprende l'aumento degli avvistamenti di lupi, anche in branco. Fermo restando che il lupo è una specie protetta - spiega Evangelisti - è altrettanto indubbio che la politica debba seriamente intervenire per garantire l'equilibrio e la coesistenza".

Inoltre, prosegue la consigliera, "se davvero si vuole valorizzare e promuovere la montagna, che rappresenta gran parte del nostro territorio nazionale, si deve avere il coraggio di mettere in campo politiche a tutela di chi la montagna la vive e la fa prosperare, agricoltori e allevatori che troppo spesso vengono fatti passare in secondo piano a causa di politiche fintamente ambientaliste che finiscono solo per provocare l'abbandono di questi territori".

Evangelisti chiede alla giunta "se esistono dati ufficiali rispetto ad eventuali censimenti di lupi, le misure adottate per monitorare la presenza dei lupi sul territorio regionale e quali azioni ha adottato, o intende adottare, per tutelare la sicurezza delle attività agricole e zootecniche".