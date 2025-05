Lupi: "Guarducci, intraprendente e decisa"

‘La tomba di san Pietro. La storia dimenticata di Margherita Guarducci’, appena pubblicato dalla bolognese Minerva, racconta della prima studiosa, la più grande esperta di epigrafia, che scoprì le reliquie dell’apostolo. Una donna dimenticata, dice il titolo. Perché? Forse "troppo scomoda, troppo fiera, troppo cattolica e troppo donna per essere celebrata nel mondo accademico e vaticano degli anni Sessanta", spiega l’autrice Tiziana Lupi. Le esequie di papa Francesco nella Basilica di San Pietro hanno riportato l’attenzione su quello scrigno di memoria che sono le grotte vaticane. Proprio lì, sotto l’altare maggiore, si trova la tomba di san Pietro. Il volume, intreccia finzione e storia per raccontare una delle più grandi scoperte del Novecento. Lupi, il libro si apre con le parole di papa Francesco che in qualche modo ne è stato l’ispiratore…

"All’interno della Chiesa le donne hanno sempre avuto poco spazio. Papa Francesco, invece, non ha mai smesso di ricordare che “quando comandano le donne, le cose vanno avanti“. Veniva da una famiglia in cui le figure femminili avevano un’importanza fondamentale, a cominciare dalla famosa nonna Rosa che gli ha trasmesso la fede".

Chi era Margherita Guarducci?

"Nasce a Firenze nel 1902 e si laurea a Bologna a 22 anni. È la prima donna a ottenere la cattedra di Epigrafia e antichità greche alla Sapienza. Avrebbe meritato onori e riconoscimenti, invece la scoperta delle reliquie di san Pietro viene accolta con freddezza e silenzio".

Lo storico Franco Cardini ha scritto che era una donna non facile e che qualcuno la detestava. Lei che idea si è fatta?

"Penso fosse una Indiana Jones al femminile. Estremamente intraprendente per l’epoca e dedita allo studio, tanto da non sposarsi mai, ha vissuto con la sorella. Nel libro l’ho disegnata come una fiorentina dalla battuta pronta e tagliente; dura e determinata quando le circostanze lo richiedevano".

Era anche una donna molto coraggiosa…

"È entrata in Vaticano per lavorare agli scavi, prima di lei alcuni uomini avevano fallito: per gli anni ’50 significava essere ai confini della realtà. A Pio XII disse che se non avesse trovato le ossa di San Pietro lo avrebbe rivelato a tutto il mondo…".

Come ha conciliato i dati storici con gli elementi narrativi?

"Grazie alla sua opera di decifrazione nel ‘63 vennero identificate le ossa di san Pietro, ritrovate nelle viscere della Basilica Vaticana. Una scoperta ostacolata da alcuni: l’emissario dell’ambasciata russa non l’ha mai minacciata fisicamente, come avviene nel libro. Ma il personaggio mi ha aiutato a raccontare il clima della guerra fredda".

Inizialmente pensava di girare un film su Guarducci, è un progetto che vedrà la luce?

"Il soggetto è già stato scritto, con Marco Spagnoli, e ho in mente l’attrice perfetta".