Lupi in pianura, una serata informativa

Conoscere il lupo. Dopo l’incontro che si è tenuto a ottobre a Granarolo, si tiene un secondo appuntamento nei Comuni di Terre di Pianura per informare sulla presenza del lupo in pianura. Si terrà martedì 4 marzo, alle 20.30 al teatro comunale Palazzo Minerva di Minerbio l’evento ’Conoscere il Lupo’, un’occasione per approfondire il ruolo di questo affascinante predatore nel nostro ecosistema e le modalità per una convivenza sicura. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore: Luigi Molinari, biologo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; Sonia Braghiroli, responsabile della Pianificazione Faunistica della Regione Emilia-Romagna; Tommaso Fulgaro e Luca Catania, rispettivamente vice comandante e ispettore della polizia locale della Città Metropolitana di Bologna.

Durante la serata si parlerà dello status giuridico del lupo, delle sue abitudini e dei codici di comportamento da adottare per una serena convivenza. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Roberta Bonori, presidente dell’Unione Terre di Pianura, alla presenza dei sindaci del territorio. A introdurre la serata sarà Franco Cima, consigliere delegato della Città Metropolitana di Bologna.