Lupi, troppo attacchi: "Imprese a rischio"

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma come la presenza di questa specie, stabile da oltre dieci anni nel territorio, stia diventando una criticità crescente per l’agricoltura e per la sicurezza delle comunità". È quanto sostiene la Cia Romagna, secondo cui "serve una gestione equilibrata" del fenomeno. A giudizio dell’associazione, "sempre più aziende si trovano con i capi costantemente sotto attacco, senza indennizzi adeguati. Il rischio concreto è l’abbandono delle imprese agricole, con gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali. La protezione di una specie animale - viene osservato - non può prescindere dalla sostenibilità delle attività di allevamento, che restano presidio fondamentale del territorio".