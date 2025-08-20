Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaLupi, troppo attacchi: "Imprese a rischio"
20 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Lupi, troppo attacchi: "Imprese a rischio"

Lupi, troppo attacchi: "Imprese a rischio"

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma...

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma...

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma...

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma come la presenza di questa specie, stabile da oltre dieci anni nel territorio, stia diventando una criticità crescente per l’agricoltura e per la sicurezza delle comunità". È quanto sostiene la Cia Romagna, secondo cui "serve una gestione equilibrata" del fenomeno. A giudizio dell’associazione, "sempre più aziende si trovano con i capi costantemente sotto attacco, senza indennizzi adeguati. Il rischio concreto è l’abbandono delle imprese agricole, con gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali. La protezione di una specie animale - viene osservato - non può prescindere dalla sostenibilità delle attività di allevamento, che restano presidio fondamentale del territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata