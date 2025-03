Lupi, vademecum del Comune

L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha pubblicato sul proprio sito Internet un dettagliato vademecum, con i numeri utili da contattare, sui comportamenti da tenere riguardo i lupi. "Avvistamenti recenti – si legge nel documento – confermano la presenza stabile di lupi nella pianura bolognese. E anche a Castel Maggiore, dove i lupi hanno attaccato due pecore. Questi animali non rappresentano una minaccia diretta per l’uomo, ma è fondamentale evitare comportamenti che potrebbero farli avvicinare troppo alle abitazioni. Il lupo, al pari di altri animali selvatici e domestici, è potenzialmente pericoloso per la nostra sicurezza, per via della sua taglia e forza".