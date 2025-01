"Lupi vicini alle case, garantire la sicurezza"

Un esemplare di lupo trovato morto, presumibilmente ammazzato, a Rastignano in via della Torre ha dato il via a una serie di polemiche. A parlare della vicenda la presidente di FdI in Regione, Marta Evangelisti: "Esprimo profonda preoccupazione per l’aumento degli avvistamenti di lupi nelle aree collinari e residenziali, come dimostra il recente ritrovamento di un esemplare ucciso a Rastignano, in prossimità delle abitazioni. Da anni segnaliamo questo problema anche in Città Metropolitana, evidenziando i rischi legati sia alla sicurezza pubblica che alle attività agricole e di allevamento. Nel recente passato, abbiamo già sollecitato azioni contro i danni causati dai lupi agli allevatori, come dimostrato dall’interrogazione. È ormai evidente che occorre un piano strutturato per il monitoraggio della popolazione di lupi e la tutela delle comunità locali. La Regione- aggiunge Evangelisti - deve affrontare questa emergenza con urgenza, garantendo sicurezza ai cittadini e sostenibilità alle attività economiche locali".

Non è mancata, poi, la ferma condanna di quanto avvenuto da parte dell’associazione Lndc Animal Protection che annuncia una denuncia contro ignoti per quanto accaduto: "Esprimiamo profonda indignazione per il ritrovamento di un lupo morto a Rastignano, ucciso (pare, ndr) da colpi di arma da fuoco in quello che appare come un nuovo, grave episodio di bracconaggio.

Questo atto barbaro rappresenta un altro capitolo oscuro nella lunga storia di violenza contro la fauna selvatica in Italia, e mette in evidenza le gravi responsabilità delle politiche nazionali ed europee in materia di tutela degli animali e dell’ambiente. Il brutale assassinio di un lupo- sottolineano dall’associazione-, specie protetta e fondamentale per il nostro ecosistema, è il risultato diretto di politiche che continuano a delegittimare il valore degli animali e della biodiversità. Gli atteggiamenti lassisti e le scelte controproducenti sia a livello nazionale che europeo stanno alimentando una pericolosa cultura di impunità verso chi perpetra questi crimini. Invece di promuovere e rafforzare le misure di protezione, assistiamo a politiche e dichiarazioni che favoriscono l’abbattimento dei lupi e altre deroghe che legittimano atti di violenza contro gli animali selvatici. Questo non fa altro che incoraggiare bracconieri e criminali, lasciando gli animali indifesi e senza alcuna tutela concreta".

Zoe Pederzini