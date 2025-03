Lupi vicino alle scuole, è allarme: "Mi hanno sbranato due pecore"

I lupi sotto casa e vicino a una scuola. L’allarme arriva da Castel Maggiore dove nei giorni scorsi dei lupi hanno sbranato due pecore in via Lirone negli spazi esterni di una abitazione privata, dove vive una coppia con un figlio piccolo, nei pressi delle elementari di via Loi, di percorsi vita e del centro abitato.

"Le mie due pecore domestiche, che detenevo con scopo affettivo dal 2019 – racconta la residente a cui sono stati sbranati gli animali –, sono state uccise dai lupi. Una è stata trovata morta, l’altra è stata trovata ancora viva, ferita in ogni dove. Abbiamo tentato comunque un salvataggio dell’animale da parte di un veterinario intervenuto tempestivamente, ma la pecora è deceduta il giorno dopo. Personalmente ho avuto uno choc psicofisico e la sera sono dovuta recarmi al pronto soccorso. Per di più io e il mio compagno, successivamente, non abbiamo potuto seppellire le pecore ma abbiamo dovuto farle smaltire da un’azienda preposta così come da regolamenti, sostenendo spese. Infatti ci sono solo risarcimenti da danni da lupi per chi è in possesso della partita Iva. Per privati cittadini nulla è dovuto".

"Ma quello che mi ha più indignato – continua la signora – è che ho avvertito le istituzioni dell’accaduto, ma nessuno è intervenuto neppure con un comunicato per avvertire i cittadini di quanto successo. Una situazione, quella della presenza del lupo, ben conosciuta dalla polizia metropolitana e dalla Regione che dovevano avvertire la comunità di quanto successo".

E aggiunge: "Chiamo in causa allora la Città metropolitana di Bologna e la Regione che hanno permesso al lupo di avvicinarsi al contesto urbano. E il colpevole non è il lupo. I colpevoli sono coloro che hanno permesso a un animale predatore di questo tipo di avvicinarsi al centro urbano, nei paesi di pianura".

Pier Luigi Trombetta