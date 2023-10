Lupo avvistato in centro: "Siamo preoccupati"

Una via Roma silenziosa, notturna. Poi, da una laterale, appare un lupo che corre velocemente. Tra le fauci un gatto, probabilmente appena catturato per stradao da qualche area cortiliva. Questo è il video che ha girato un automobilista a Loiano, qualche sera fa. Il cittadino, infatti, stava percorrendo la centralissima via Roma quando ha assistito a questa ‘cattura’ e ha girato un filmato che è stato pubblicato sulle pagine social del paese scatenando un tam tam mediatico non indifferente. Il video parla chiaro: il lupo, adulto, era in paese e non si è fatto scrupoli, come da sua natura, a trovare nutrimento: un gatto. Il filmato ha subito destato la paura nei cittadini di poter trovare questi animali selvatici vicino alle case.

Ci sono, però, opinioni contrastanti passeggiando per le vie del paese. C’è, infatti, chi si dice terrorizzato: "È da tanto che si sente anche dalle tv e dai giornali che i lupi, soprattutto dopo la pandemia, si avvicinano sempre di più ai centri abitati. Tanto in Appennino quanto in pianura. Sentirlo raccontare e vederlo, però, sono due cose diverse. Mi preoccupa, ci preoccupa perchè siamo soliti tenere i nostri animali in cortile e i gatti della zona spesso passeggiano liberi prima di fare rientro a casa e sapere che potrebbero essere preda dei lupi ci costringerà a stare sempre vigili e attenti. Abbiamo paura anche per la nostra incolumità e soprattutto a girare la sera: soprattutto ora che viene l’inverno e che fa buio presto". C’è, invece chi, anche sui social lo definisce normale: "Dispiace per il gatto e per gli animali che potrebbero essere presi dai lupi, ma il lupo ha questa natura e non la si può fermate".

C’è, poi, anche chi a questo video associa le tante sparizioni di gatti avvenute, in questi mesi, in montagna tra Monghidoro e Monzuno: "Sarà causa di un branco di lupi che gira, a questo punto".

Il sindaco Fabrizio Morganti specifica: "Si tratta di un episodio isolato, per fortuna. Non abbiamo contezza di altri episodi simili avvenuti di recente, se non in modo sporadico". L’opposizione consiliare di Loiano Impegno Comune si dice, invece, preoccupata: "Il lupo sarà anche un animale selvatico, senza dubbio, ma non per questo è normale che sia vicino alle case, al centro del paese e che corra, di sera, con un felino domestico tra le fauci. Credo sia necessario un incontro, aperto alla cittadinanza, con esperti che spieghino il fenomeno, come comportarsi e come difendersi. Lo hanno già fatto in Comuni vicini e riteniamo sarebbe utile e urgente".

Zoe Pederzini