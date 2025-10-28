’Lupo’, comandante martire nell’eccidio di Monte Sole

"Il ’lupo’ che fece la guerra contro fascisti e tedeschi". La storia di Mario Musolesi, comandante della brigata partigiana Stella Rossa, racconta di un uomo determinato, animato dal coraggio. Prima il Comitato nazionale di liberazione (Cnl) non avrebbe mai pensato che nel Bolognese potesse nascere un’organizzazione simile; poi che tale gruppo potesse davvero dare così tanto filo da torcere al fascismo post armistizio dell’8 settembre 1943. Musolesi, invece, ci ha sempre creduto. Così, ha dato vita alla brigata Stella Rossa, partendo da Monzuno e unendo giovani partigiani da Bologna e dintorni. Un anno di resistenza che termina il 29 settembre 1944, giorno dell’eccidio di Monte Sole o strage di Marzabotto. Riavvolgendo il nastro agli attimi prima dell’ultima battaglia di Musolesi, dalle carte emerge un periodo di massima tensione, "come non si era mai visto". Segnali contraddittori emergono dai movimenti delle truppe sul terreno e giungono dalle staffette informative. Diverse delle quali, peraltro, sono entrate stabilmente nei ranghi, perché ormai riconosciute come partigiani, con la conseguenza che il flusso informativo non è più così cospicuo e affidabile. I tedeschi ripiegano verso la città, dei repubblichini si è persa quasi ogni traccia, ma, d’altra parte, sono entrate nello scenario locale numerose divise delle SS. Musolesi propende per la smobilitazione nazista, attendendosi qualche colpo di coda del nemico. All’alba del 29 settembre, invece, dalle due vallate del Setta e del Reno, su quattro direttrici di marcia, con obiettivo la cima di Monte Sole, parte l’attacco tedesco con circa 1.500 uomini. Musolesi muore la mattina del 29, mentre il vice Gianni Rossi, in compagnia di altri partigiani, riesce a sganciarsi dopo furiosi combattimenti. L’intero dispositivo della Brigata, però, rimane distrutto già il giorno dopo. E al 1° ottobre la Stella Rossa non c’è più.