Lupo in pianura, incontro pubblico

‘Lupo e pianura: tu chiamala, se vuoi, convivenza’: è il titolo di un ciclo di incontri che prevede workshop, visite guidate, presentazioni di pubblicazioni e docufilm. Ciò per esplorare il ritorno del lupo in pianura e il suo rapporto con l’uomo, con lo scopo di promuovere una cultura di convivenza. Il secondo incontro è in programma domani a Crevalcore, dalle 15 alle 17, nell’area di riequilibri ecologico ‘Vasche dell’ex zuccherificio’, via Mezzo Levante, angolo via Bandita, località frazione di Beni Comunali. Nell’occasione si terrà la presentazione del libro dal titolo ‘Io non ho paura del lupo’, a cura di Tommaso D’Errico, autore del testo e membro dell’omonima associazione. A seguire è in programma una visita guidata all’interno dell’area di riequilibrio ecologico.